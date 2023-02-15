المركز الوطني للزلازل بسوريا: تسجيل 41 هزة أرضية خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:31 صباحاً - أعلن المركز الوطني للزلازل بسوريا عن تسجيل وتحليل 41 هزة أرضية خلال الـ 24 الساعة الماضية في تسجيلات المركز وأغلبها بقوة تتراوح بين 2 و3 درجات بمقياس ريختر في حين تم تسجيل هزتين بقوة 4.3 و4 درجات فقط.

وقال المركز: “تتم المتابعة الدائمة لرصد وتحليل الأحداث وإجراء الدراسات اللازمة”، مؤكداً أن جميع هذه الهزات خفيفة ارتدادية ليس لها تأثير محتمل ولا شيء يدعو للقلق.

وأضاف المركز أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني للكشف والاطلاع على الآثار الناجمة عن الزلازل في المباني والمنشآت في حلب واللاذقية للمساعدة قدر الإمكان في إعداد ما يلزم من تقارير ودراسات لذلك.

ويصل عددُ ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى نحو 41 ألف قتيل، مع دخول الكارثة يومَها العاشر.

كما تجاوزت حصيلة المصابين نحو 105 آلاف، فضلا عن مئات الآلاف من المشردين.

وفي تركيا، تجاوز عدد الضحايا 35400 قتيل، و85 ألف مصاب، بينما تجاوز عدد القتلى في سوريا 5400.