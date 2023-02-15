وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا للتضامن بعد كارثة الزلزال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:31 صباحاً - يجري وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، زيارتين إلى سوريا وتركيا، تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما.

ويبحث الصفدي، خلال الزيارتين، الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.

وترسل الأردن، اليوم، طائرة مساعدات إلى تركيا وأخرى الى سوريا التي تتواصل المساعدات البرية إليها من البلاد.

ويصل عددُ ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى نحو 41 ألف قتيل، مع دخول الكارثة يومَها العاشر.

كما تجاوزت حصيلة المصابين نحو 105 آلاف، فضلا عن مئات الآلاف من المشردين.

في تركيا، تجاوز عدد الضحايا 35400 قتيل، و85 ألف مصاب، بينما تجاوز عدد القتلى في سوريا 5400.

وفي الجنوب التركي، تستمر عمليات الإنقاذ وسط تخوفات من تأثير المباني الآيلة للسقوط على عمليات الإنقاذ.

ونجحت فرق الإنقاذ التركية والدولية في اخراج أكثر من 8 آلاف شخص حيا من تحت الأنقاض من المدن العشر المتضررة.

ومن جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الزلازل المدمرة التي هزت بلادَه الأسبوع الماضي كانت بقوة القنابل الذرية. وأشار إلى أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن بالجنوب التركي، وأن أي دولة كانت ستواجه المشاكل التي واجهتها تركيا في ظل مثل هذه الكارثة.