مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:31 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ودخل المستوطنون باحات الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا “شعائر تلمودية” في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين إلى المسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضهم.

ويتعرض الأقصى يوميا -عدا الجمعة والسبت – لاقتحامات من قبل المستوطنين ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.