انعقاد ورشة العمل حول ”الابتكار من أجل الطاقة المستدامة في العالم العربي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:25 مساءً - تنظم إدارة الطاقة بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ورشة عمل حول "الابتكار من أجل الطاقة المستدامة في العالم العربي وكفاءة الطاقة والتنقل الكهربائي" يومي 14-15/2/2023 بمقر الأمانة العامة،

يشارك في الورشة مجموعة من الخبراء العاملين في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من مختلف الدول العربية والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.

يأتي تنظيم هذه الورشة تنفيذاً للقرار رقم 304 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة بالدوحة والخاص بموضوعات كفاءة الطاقة بالمنطقة العربية والذي نصّ على مباركة إنشاء منصة كفاءة الطاقة بالمنطقة العربية بالتعاون مع الحكومة الألمانية والاحاطة علما بسير العمل بها.

وفي هذا الصدد، أكد السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشئون الاقتصادية على أهمية انعقاد هذه الورشة والموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، ويأتي على رأسها موضوع الرقمنة وكفاءة الطاقة، وموضوع الابتكار من أجل انتقال الطاقة الى جانب القوانين والتشريعات المتعلقة بالسيارات الكهربائية في المنطقة العربية.