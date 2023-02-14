أبو الغيط يشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات و يدعو إلى حراك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:25 مساءً - افتتح السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية في نسخته الثانية الذي يقام ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2023.

وصرح السيد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ألقى كلمة أثنى في مستهلها على جهود وزارة الدولة للتطوير الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة و المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتنظيمهما هذا المنتدى الذي يستناول في نسخته الثانية ملف "التحول الرقمي في الإدارات الحكومية العربية و دوره في دعم جاهزية الدول العربية للمستقبل"، و أشاد بمبادرة الإمارات لقعد القمة العالمية للحكومات التي تعد منصة وفضاءً عالمياً لمناقشة أداء العمل الحكومي واستشراف مستقبله.

و أكد أبو الغيط على الدور المركزي الذي تلعبه الإدارة الحكومية في دعم التحول الرقمي في الدول العربية كونها معنية بشكل أساسي بقيادة هذا الانتقال من نظام تقليدي إلى نظامٍ جديدٍ قائم على التكنولوجيا الرقمية.

و قال المتحدث الرسمي أن الأمين العام تطرق إلى التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية و ضرورة العمل على مجابهتها من خلال وضع خطط وطنية تستهدف إقامة البنية التحتية وتطوير التعليم، ونشر استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع، ووضع الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لعمل الشركات الرقمية.

و في هذا الصدد، أشاد أبو الغيط بالإنجازات التي حققتها الدول العربية بالرغم من الظروف السائدة حيث تصنف 12 دولة عربية في درجة عالية أو جيدة وفق مؤشر تنمية الحكومات الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.

و نقل رشدي عن الأمين العام تطرقه إلى التباين بين أقطار المنطقة العربية في مجال الرقمنة، داعيا إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي لسد هذه الفجوة و إقامة "حراك عربي" يعزز جاهزية الإدارات ويبني قدراتها لخدمة المجتمعات وتنميتها.

كما أشار أبو الغيط إلى التكنولوجيا الرقمية و دورها في الحد من آثار التغير المناخي، داعيا الإدارات الحكومية العربية إلى تسريع خطط التحول الرقمي للانتقال إلى أنظمة صفرية الانبعاثات و إقامة تنمية مستدامة.

كما تحدث الأمين العام بايجاز عن بعض جهود جامعة الدول العربية لدعم التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الجامعة العربية بدأت بنفسها من خلال رقمنة أعمالها، إذ أقامت أول قمة عربية رقمية بدون أوراق في الجزائر في نوفمبر الماضي.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مشاركة الأمين العام في القمة العالمية للحكومات تتضمن عددا من الأنشطة و اللقاءات منها جلسة نقاشية حول مستقبل الشباب العربي و حوار عن الازدهار و التنمية في المنطقة العربية ضمن الجلسات الرئيسية للقمة