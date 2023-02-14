اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول الإسلامية يطلق غدا أكاديمية لتدريب الإعلاميين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 01:27 مساءً - تشهد مدينة جدة السعودية، غدا الأربعاء، حفل إطلاق أكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أُوسبو)، برعاية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف في المملكة العربية السعودية رئيس الجمعية العامة.

يشهد حفل الافتتاح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، ووكيل وزارة الإعلام السعودية للعلاقات الإعلامية الدولية، الدكتور خالد الغامدي، وعدد من وزراء الإعلام والسفراء والمندوبين الدائمين لدى المنظمة، وسكرتير عام اتحاد البث الآسيوي جواد موتاجي الذي يشارك عبر الاتصال المرئي.

وقال رئيس الاتحاد، الدكتور عمرو الليثي، إن الأكاديمية تُعد الأولى التي تخدم الدول الأعضاء، البالغ عددها 57 دولة، في تدريب منسوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى لصقل مهاراتهم في ظل التحديات التي فرضها الإعلام الجديد، مشيراً إلى أن باكورة أعمال الأكاديمية سيكون دورة تدريبية تنطلق في يوم تدشين الأكاديمية نفسه، بمشاركة متدربين من 22 دولة عضو.

وأضاف الليثي أن الدورة ستتناول موضوع الإعلام الإلكتروني الجديد، لافتا إلى أن دورات الأكاديمية ستقدمها مجموعة من أساتذة الإعلام من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستعقد الدورات شهريا وبشكل منتظم في مجالات الإعلام كافة.

وأشار إلى أن الدورة ستتناول عدة موضوعات منها: دور التطور التقني في صياغة مستقبل الإعلام، والاستراتيجيات التسويقية للمحتوى، وأحدث التطورات التقنية في المجال الإعلامي، التكنولوجيا ومهنة الإعلام، والأداء الاحترافي والمهني أمام وسائل الإعلام الجديد، وكيفية متابعة "التريند" والتفاعل معه، كما يتخلل الدورة برنامج ترفيهي لزيارة منطقة جدة التاريخية ومتاحفها، إضافة إلى رحلة للمتدربين لأداء مناسك العمرة.