المستشفى الميداني الإماراتي يبدأ تقديم الرعاية الطبية للمتضررين من زلزال تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 09:29 صباحاً - تواصل دولة الإمارات ضمن عملية “الفارس الشهم-2” تقديم الدعم المتكامل للمتضررين من الزلزال الذي وقع مؤخرا في تركيا، وذلك من خلال المستشفى الميداني الإماراتي الذي تم افتتاحه في منطقة “إصلاحية” في مدينة غازي عنتاب التركية.

وجاء إنشاء المستشفى في مدينة غازي عنتاب ليوفر للجرحى والمتضررين من الزلزال الرعاية الطبية الكاملة وصولا إلى تقديم التأهيل النفسي لهم.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات ميدانيا اليوم الأول من عمل المستشفى المقام على مساحة 40 ألف متر مربع ويقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية من خلال عدة أقسام.

وأكد مدير مستشفى الإغاثة الميداني الإماراتي، العميد الركن طبيب عبدالله خادم الغيثي، أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة الصحة التركية وهيئة الأزمات والكوارث التركية، مع بدء استقبال المستشفى للمصابين والمتضررين من الزلزال.

وقال إن المستشفى بدأ أمس في استقبال المصابين والمرضى في تخصصات متنوعة، مشيرا إلى أنه يضم العديد من الأقسام الطبية منها الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة إضافة إلى عنابر التنويم التي تتسع لنحو 50 سريرا و4 أسرة عناية مركزة مخصصة للحالات الحرجة والخطرة كما يضم المستشفى 15 طبيبا من مختلف التخصصات و60 ممرضا ومساعدا فنيا.

وأضاف أن المستشفى يضم عيادات متنوعة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة ومنها عيادة الطب النفسي للتعامل مع مصابي الزلزال وتوفير الدعم اللازم لهم لتجاوز التداعيات النفسية لهذه الكارثة.