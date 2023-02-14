وصول أول طائرة إغاثة سعودية إلى مطار حلب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 09:29 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، وصول طائرة مساعدات سعودية، في أول رحلة من نوعها تصل من المملكة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وتحمل طائرة الإغاثة السعودية على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و 322 كيلوجراماً.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وتواصل فرقُ إغاثة من عشرات الدول، عملياتِ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، ورفعَ ركام المباني المنهارة.

ومع دخول كارثة الزلزال يومَها التاسع، ارتفع عددُ الضحايا لأكثر من 37 ألف قتيل، وأكثرَ من 100 ألف مصاب، فضلا عن مئات الآلاف من المشردين.

ففي تركيا، ارتفع عددُ القتلى إلى 31640 قتيلا، و80 ألف مصاب. بينما تجاوز عددُ الضحايا في سوريا 5400 قتيل.