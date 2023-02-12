الإمارات ترسل دفعة مساعدات جديدة إلى سوريا وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 10:31 صباحاً - أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 24 ساعة الماضية، 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، ضمن عملية «الفارس الشهم 2».

وتشمل المواد الإغاثية 97 طنا من المواد الغذائية و 20 طنا من المواد الطبية و 696 خيمة لإيواء المتضررين وذلك عبر طائرات الشحن التي تم إرسالها إلى سوريا وتركيا والبالغ عددها 36 طائرة حتى الآن.

وتستكمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.