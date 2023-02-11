العراق: استمرار عملية الجسر الجوى إلى سوريا وتركيا لتقديم المساعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 09:29 مساءً - أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد اليوم/ السبت/ أن عملية الجسر الجوي ما بين سوريا وتركيا مستمرة بتوجيه رئيس مجلس الوزراء.

وقال مجيد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "إن حجم المواد الإغاثية المرسلة إلى سوريا وتركيا عبر الجسر الجوي الذي وجه بإنشائه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بلغ 24 طلعة جوية وصلت من خلالها إلى مطاري دمشق وحلب، وبحدود 85 طنا وإلى مطار غازي عنتاب في تركيا بحدود 35 طنا".

وأشار إلى أن وزارة النفط العراقية أرسلت عبر النقل البري مليون لتر من الوقود، في حين أرسلت وزارة التجارة 650 طنا من المواد الغذائية المختلفة و850 طنا أرسلت من وزارة الدفاع عبر 42 شاحنة، وقافلة من تربية البصرة وصلت أيضا إلى سوريا.