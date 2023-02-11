الإمارات ترسل 117 طنا من المواد الإغاثية لسوريا وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 09:29 مساءً - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها قامت اليوم بإرسال ضمن "عملية الفارس الشهم/2"، 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا والتي تشمل 97 طنا من المواد الغذائية و20 طنا من المواد الطبية و696 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك عبر طائرات الشحن التي تم إرسالها إلى سوريا وتركيا والبالغ عددها 36 طائرة حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت، أن فرق البحث والإنقاذ الإماراتية تستكمل سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.