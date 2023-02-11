انطلاق مؤتمر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمشاركة مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 03:29 مساءً - انطلق اليوم السبت مؤتمر البرلمان العربي الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط، ومصر التي يمثلها المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.

يناقش المؤتمر الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، والتي جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي" ، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صباح اليوم قبيل افتتاح المؤتمر مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

كما عقد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي صباح اليوم جلسة مغلقة مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود لمناقشة مشروع وثيقة "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي " .

وسبق انطلاق المؤتمر خلال الأيام الماضية اجتماعات تحضيرية ضمت ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة قبيل رفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها.