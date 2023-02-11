وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى دمشق لدعم متضرري الزلزال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 12:29 مساءً - وصلت طائرة إماراتية اليوم السبت، إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا الإثنين الماضي.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري، أن الطائرة تحمل على متنها 87 طنا من المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد طائرات الإغاثة الإماراتية التي وصلت مطار دمشق الدولي بلغ 13 طائرة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يواصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن عملية “الفارس الشهم / 2” جهود البحث عن ناجين في محافظة كهرمان مرعش بتركيا أحد أكثر المناطق تضررا من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

ويحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية؛ ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاضها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في 8 فبراير/شباط الماضي عن نجاح فرق البحث والإنقاذ في وزارة الداخلية ضمن عملية “الفارس الشهم / 2” في إنقاذ عائلة مكونة من “أم وابن وابنتين” من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب زلزال تركيا.