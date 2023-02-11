الشيخ محمد بن زايد يستقبل قائد الجيش الباكستاني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 09:29 صباحاً - استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائد الجيش في باكستان، الفريق أول عاصم منير.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والفريق أول عاصم منير، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية ومستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وقدم قائد الجيش الباكستاني، في بداية اللقاء، تعازيه إلى في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، كما نقل تعازي رئيس باكستان ورئيس وزرائها إلى رئيس دولة الإمارات.