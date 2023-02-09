ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومةً بتراجع الدولار، لكن من المتوقع أن تكون الأسعار حبيسة نطاق محدود إذ ينتظر المتعاملون بيانات اقتصادية سعياً إلى مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الفدرالي في رفع الفائدة.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1882.14 دولار للأونصة،

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1881.00 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 في المائة مقابل عملات رئيسية منافسة.. حيث يميل ضعف الدولار إلى جعل المعدن الأصفر المسعر به رهاناً جاذباً.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 22.44 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 973.44 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1650.40 دولار.