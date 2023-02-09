الشيخ محمد بن زايد يوجه بإقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال تركيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 04:27 مساءً - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في كل من الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية الشقيقة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الغائب غدا بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد دولة الإمارات.

وارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى نحو 18 ألف قتيل، فيما اعترفت الحكومة التركية بوجود “ثغرات” في الاستجابة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويواصل عناصر الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ ناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7،8 درجة وضرب، فجر الإثنين، جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة وتلته هزات ارتدادية.