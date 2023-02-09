المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد دورته العادية (111) بمقر الأمانة العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 02:29 مساءً - يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورته العادية (111) بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 5-9/2/2023. وخلال هذه الدورة، يتم تسليم الرئاسة الدورية للمجلس من المملكة المغربية (التي تولت رئاسة الدورة 110 للمجلس) إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تتولى الرئاسة الحالية، وذلك وفقاً لقاعدة الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.

يناقش المجلس خلال اجتماعاته عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تزيد عن (20) موضوعاً، ومن بينها: الموضوعات المقترح تضمينها في مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها العادية (32) التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، وكذلك الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والمُقرر أن تستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية قبل نهاية هذا العام، فضلاً عن موضوعات أخرى تشمل المستجدات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومبادرة دولة فلسطين بشأن تسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الأسواق مع العالم الخارجي من خلال الشحن بالحاويات عبر جسر الملك حسين – معبر الكرامة، وكذلك تجربة وزارة الاقتصاد بدولة فلسطين في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار في دولة فلسطين (قانون الشركات الفلسطيني الجديد)، بالإضافة إلى مقترح المملكة الأرنية الهاشمية بشأن سُبل معالجة تحديات الأمن الغذائي العربي جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية، وكذلك عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك. كما يناقش المجلس ضمن مشروع جدول أعماله موضوع إعداد دراسة مقارنة حول الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية، وكذلك التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر، ونجاح دورة الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) في جمهورية العراق، بالإضافة إلى التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية عقدت على المستوى الوزاري قبيل أعمال المجلس، وذلك بتاريخ 9/2/2023 برئاسة الجمهورية اللبنانية بصفتها رئاسة الدورة الرابعة للقمة.