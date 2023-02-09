المالكي: انطلاق فريق الإنقاذ الفلسطيني إلى سوريا وتركيا لدعم جهود الإغاثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 11:33 صباحاً - قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إنطلق إلى تركيا و سوريا ، اليوم الخميس، من أجل دعم جهود الإغاثة المحلية الدولية في البلدين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وأضاف المالكي، “دولة فلسطين على استعداد لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تقديم يد العون للأشقاء في كلٍ من تركيا و سوريا.

وأوضح المالكي في بيان صحفي، صادر عن الوزارة اليوم، أن الفريق سينقسم الى مجموعتين فور وصولهما إلى الأردن الأولى: ستنطلق باتجاه تركيا والثانية: باتجاه سوريا وفور وصولها إلى المناطق المتضررة نتيجة الزلزال، ستباشر الفرق الفلسطينية العمل مع الطواقم الدولية الأخرى العاملة في المستشفيات الميدانية وستشارك أيضاً في عمليات الإنقاذ والإخلاء و الإسعاف بالتنسيق مع السلطات المعنية.

وأشاد المالكي بالطاقات البشرية الفلسطينية العاملة في المجال الإنساني والتي تعاني من تحديات عدة نتيجة للاحتلال المستمر، إلا أنها تثبت يوماً بعد يوم جاهزيتها للتعامل مع مثل هذه المهمات الصعبة التي تطلب التحدي و الإصرار .

يذكر أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة والذي تشرف عليه الوكالة الفلسطينية للتعاون، يتكون من الدفاع المدني الفلسطيني، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وزارة الصحة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون ويرأس الفريق إلى سوريا وتركيا السفير عماد الزهيري مساعد الوزير للتعاون الدولي ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.

يشار إلى أن فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة قد نفذ عدة مهمات انسانية كان أخرها في باكستان وسبق ونفذ مهمات إغاثية في كل من إندونيسيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية.