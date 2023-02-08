حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 11:29 مساءً - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل ، في تمام الساعة 8:58 مساء بالتوقيت المحلى للقاهرة، هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر على الحدود السورية اللبنانية وتبعد 389 كم من مدينه رفح دون ورود ما يفيد الشعور بها في المدن المصرية. وجارى تحليل البيانات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة .