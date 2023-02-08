المرصد السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3480

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 10:31 مساءً - أعلن المرصد السوري، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3480، حسبما افادت وسائل اعلام محلية .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إنها بصدد إرسال وفدًا من خلالها لتنسيق جهود الإغاثة في سوريا وتركيا.

جاء ذلك وسط تخبط عمليات الإنقاذ ونقص في المساعدات ومعدات الإغاثة، حذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11200 الأربعاء، حسبما أظهرت أرقاما رسمية، فيما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وقال مسئولون وعاملون طبيون، إن 8574 شخصًا قضوا في تركيا و2662 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11236.

وفي وقت سابق، ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 2662 وفاة و4985 مصابًا، وفقًا لما ذكره وزير الصحة السوري والدفاع المدني التابع للمعارضة ومنظمة "الخوذ البيضاء" اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش، قوله إن عدد ضحايا الزلزال.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، حسين مخلوف، أن بلاده ليست مهيأة لمثل هذه الكوارث. وذكر في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون التابع للنظام السوري، أن العقوبات المفروضة على بلاده كانت سبباً في عرقلة جهود التعامل مع الزلزال في المحافظات المتضررة.

كما اعتبر أن العقوبات "تسببت بعدم قدرة الدولة على تعويض نقص الآليات، التي كانت ستمكنها من مواجهة تداعيات الزلزال".

وكشف رئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية بدر جاموس، اليوم الأربعاء، أنه جرى تأمين إدخال المساعدات لمتضرري الزلزال من معابر السلامة والراعي وباب الهوى شمال البلاد بعد التواصل مع الحكومة التركية.

كما أضاف عبر حسابه في تويتر، اليوم الأربعاء، أنه يجب على الدول والمنظمات الدولية التحرك العاجل والفوري لنجدة المنكوبين في ريفي إدلب وحلب.