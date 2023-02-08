ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 70 قتيلاً

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 05:33 مساءً - ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل يومين، إلى 70 قتيلاً ، في وقت ما زالت فيه عمليات البحث عن عالقين آخرين تحت الأنقاض جارية.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية، السفير أحمد الديك، في تصريح له اليوم الأربعاء: “عدد شهداء الشعب الفلسطيني جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 70 قتيلا بعد أن تم تسجيل وفاة 3 من المصابين الذين تم انقاذهم في شمال سوريا، وبعد أن تبين أن عائلة أبو راشد التي قضت تحت الأنقاض في جبلة شمال سوريا تتكون من 6 أفراد وليس 5 أفراد”.

وأكد السفير الديك أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة.

يُذكر أن الرئيس محمود عباس وجه بإرسال فرق للمشاركة في عمليات الإنقاذ لضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا مخلّفًا آلاف القتلى والمصابين وأضرارًا مادية كبيرة، وفق ما أعلن عنه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية.

ومن المقرر أن يصل اليوم الأربعاء، وفد يضم 64 خبيرا من الدفاع المدني والإنقاذ إلى سوريا وتركيا.

وقال منسق الفريق الطبي في فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة، مصطفى القواسمي: “الفريق الطبي الفلسطيني من وزارة الصحة سيضم أخصائيين من مختلف التخصصات الطبية المهمة، وسيغادر فريق التدخل في أقرب وقت بعد استكمال الترتيبات اللازمة لنجدة أشقائنا المنكوبين في سوريا وتركيا بإشراف من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي”.