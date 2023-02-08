مفتي السعودية: المملكة حريصة على سد حاجات المنكوبين في أنحاء العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 05:33 مساءً - أكد مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أن المملكة حريصة على سد حاجات المنكوبين في أنحاء العالم.

وقال مفتي السعودية، في تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية) السعودي، اليوم الأربعاء، إن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية، لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا هي من الأعمال العظيمة والخيرة التي تؤكد حرص القيادة على سد حاجات المنكوبين والمحتاجين.

وأضاف أن هذه اللفتة الكريمة تأتي امتدادا للدور الإنساني للمملكة على مر التاريخ بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات، داعيا المواطنين والمقيمين بالمشاركة بالحملة الشعبية التي دعت لها القيادة وفق القنوات الرسمية، محذرا من الانسياق وراء حملات التبرع الوهمية التي يقوم بها أفراد وقد لا تصرف هذه الأموال في مصارفها.