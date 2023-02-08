لجنة ”5+5” الليبية تتفق بختام اجتماعاتها فى القاهرة على آلية لتبادل البيانات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 03:29 مساءً - اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) فى القاهرة، بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان، برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا عبد الله باتيلى.

وأقرّت اللجان خلال مناقشاتها، التى استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفى الجلسة الختامية، أثنى باتيلى على جهود الحكومة المصرية فى دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة، كما أشاد الممثل الخاص بالدور القيادى للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذى أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذ الاجتماع، واصفاً إياه بأنه "تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما، كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023".

وأشاد باتيلي بأجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، قائلاً إنه "يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار".