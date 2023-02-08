الدفاع المدني السوري يوجه الشكر للمصريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 02:29 مساءً - وجه الدفاع المدني السوري، الشكر لجمهورية مصر العربية، لتلبية نداء السوريين المنكوبين في شمال غربي سوريا جراء الزلزال المدمر.

وكتب الدفاع المدني على تويتر: “شكراً لمصر وللشعب المصري على موقفهم السبّاق في تلبية نداء السوريين المنكوبين في شمال غربي سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة لقدوم فريق تقني من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ومن الأطباء لتقديم الرعاية الطبية”.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1400 وفاة، وأكثر من 2700 مصاب، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة.

وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أرسلت جمهورية مصر العربية 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى يوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس الأول 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم، مشيرًا إلى توجيهاته بتقديم كل أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكدًا تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار الكارثة.

من جانبه؛ قدم الرئيس التركي الشُكر للرئيس السيسي على المشاعر الطيبة، مشيرًا إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين.