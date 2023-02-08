رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يلتقي رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:29 مساءً - استقبل سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سعادة السفير/ كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 8 فبراير 2023.

ويأتي هذا الاجتماع تلبية لتوجيه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبو الغيط بعقد اجتماع مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية لاستيضاح التصريحات الصحفية الأخيرة التي ادلى بها السيد/ جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بتاريخ 13/1/2023 والخاصة بعدم ملائمة استخدام مصطلح الفصل العنصري/ابارتايد فيما يتعلق بإسرائيل. وقد عبر السيد السفير رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن أسفه للموقف الذي ابداه الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ان مثل هذه الخطوة من شأنها التأثير على مسار العملية السلمية برمتها لأنها بمثابة تشجيع لإسرائيل للتمادي في سياساتها العنصرية والقمعية واللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطيني المحتلة، ولعل خير دليل على ذلك تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذراً من ان استمرار مزيد من التدهور سوف يفضي الى دائرة لا تنتهي من العنف والعنف المضاد قد تتخطى اثاره حدود المنطقة، وشدد على ان الحل المتمثل في اقامة دولتين تعيشان جنباً الى جنب في أمن وسلام وتعايش وفقاً لمبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو الحل الامثل لتحقيق السلام والامن الدوليين.

كما تناول اللقاء مجمل التطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية بصدد القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى مناقشة سبل تعزيز آليات التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي.