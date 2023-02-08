62 فلسطينيًا قتلوا جراء الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 10:31 صباحاً - ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، إلى 62، في وقت ما زالت فيه عمليات البحث عن عالقين آخرين تحت الأنقاض جارية.

وقال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية، إن عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفع إلى 62 قتيلاً بعد انتشال جثة فلسطينية حامل في الشهر التاسع وإنقاذ زوجها أمجد القاضي من تحت أنقاض أحد المباني المدمرة بمدينة أنطاكيا التركية.

ومن بين إجمالي الضحايا الفلسطينيين 18 في تركيا، و44 في أنحاء سوريا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، إلى أكثر مقتل من 8700 شخص بينهم 2500 على الجانب السوري، كما ورد في الأرقام الرسمية الأخيرة التي نشرت، اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد قتلى الزلازل التي هزت جنوب البلاد ارتفع إلى 6234 قتيلا بحلول صباح، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 37011 وأن أكثر من 79 ألف شخص يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.