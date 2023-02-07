السودان يطالب الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالعمل على رفع العقوبات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 07:31 مساءً - دعا وزير خارجية السودان السفير علي الصادق علي، سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، إلى إبلاغ حكوماتهم بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) للعام 2005م على خلفية اندلاع النزاع في دارفور آنذاك، معربا عن تطلعه لدعم هذا الموقف عند مناقشة الأمر في مجلس الأمن.

وقالت وزارة الخارجية السودانية -في بيان اليوم الثلاثاء- إن وزير الخارجية أوضح لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن الأوضاع في السودان اليوم تختلف كلياً عما كانت عليه في العام 2005 وقت فرض العقوبات، وأن التطورات الجارية في السودان تستلزم دعم المجتمع الدولي لجهود الأطراف السودانية نحو انتقال يسير نحو الديمقراطية.

وأضاف البيان "كما أن تطبيق اتفاق جوبا للسلام، سيما تنفيذ الترتيبات الأمنية يتطلب رفع هذه العقوبات وإنهاء ولاية فريق خبراء القرار 1591".