ولي العهد السعودي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان هاتفيُا العلاقات الثنائية بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 06:33 مساءً - بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا.

واستعرض الجانبان - خلال الاتصال - فرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

من ناحية أخرى، استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، كبير المستشارين العلميين لوزير الداخلية البريطاني المدير العام لمجموعة العلوم والتكنولوجيا والتحليل والأبحاث والإستراتيجيات بوزارة الداخلية البريطانية جينيفر روبن، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبدوره، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض بالسفير التشيكي لدى المملكة يوراي كوديلكا، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.