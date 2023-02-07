السلطان هيثم بن طارق يؤكد وقوف عُمان مع سوريا لتجاوز آثار الزلزال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:29 مساءً - أعلن سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، تضامنه والشعب العُماني مع الشعب السوري جرّاء كارثة الزلزال المدمر.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه السلطان هيثم بن طارق بالرئيس السوري، بشار الأسد، بحسب بيان للرئاسة السورية.

وأوضح البيان أن السلطان هيثم بن طارق وجه خالص التعازي للرئيس الأسد وللسوريين عموماً ولعائلات وذوي الضحايا خاصةً، متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وأكّد أنّ سلطنة عُمان ستقف مع سوريا في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.