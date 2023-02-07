وصول 3 طائرات مساعدات إماراتية إلى تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:29 مساءً - أعلنت ‏قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإمارتية وصول 3 طائرات إلى ‎تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية “‎الفارس الشهم2” لدعم المتضررين في سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وسبب أضراراً كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن وقوف وتضامن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً مع سوريا جرّاء الزلزال المدمر.

وطبقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية، أمس الإثنين، فإنه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري، بشار الأسد، تقدم رئيس دولة الإمارات بخالص التعازي لسقوط مئات الضحايا، مؤكداً أنّ بلاده على أتمّ الاستعداد لمساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار هذه الكارثة.