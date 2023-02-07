وفاة 50 فلسطينيا من جراء زلزال سوريا وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 11:23 صباحاً - أعلن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الثلاثاء، عن مصرع 19 لاجئًا من أبناء الشعب الفلسطيني في شمال سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يوم أمس، ما يرفع الحصيلة إلى 50.

وأفاد السفير مصطفى، بوفاة اللاجئ محمد صالح الأبطح، وزوجته، وابنته، واثنين من أحفاده من سلقين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، واللاجئ إسماعيل عبد الرازق موسى وأطفاله الثلاثة، واللاجئ عبد الله عارف أحمد وزوجته وأطفاله الأربعة في منطقة جنديرس شمال حلب، واللاجئ يوسف سليمان غازي وزجته وابنتيه في المنطقة نفسها.

وكان قد جرى أمس انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب، وآخر من منطقة جنديرس.

وتقع ثلاثة مخيمات فلسطينية ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

وأعلن السفير، الليلة الماضية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، عن وفاة مواطن وولديه جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأفاد بمصرع المواطن محمد وليد أبو كاشف وابنه وابنته في منطقة غازي عنتاب جنوب تركيا، ما يرفع ضحايا الزلزال من أبناء شعبنا في تركيا إلى 9.

وكان المواطن عبد الكريم أبو جلهوم وعائلته المكونة من 6 افراد لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب جنوب، وجنوب شرق تركيا، وشمال سوريا، وهم من قطاع غزة، ويقيمون في انطاكيا التركية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، مساء أمس، :”إنه وبناء على توجيهات من الرئيس محمود عباس أوعزنا بإرسال فرق من الدفاع المدني وطواقم طبية، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا صباح اليوم، مخلفا آلاف القتلى والمصابين وأضرارا مادية كبيرة”.

وأوضح اشتية، أنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لوصول فرق الإنقاذ مع الدولتين السورية والتركية لتسهيل الوصول إلى المناطق المنكوبة وتقديم المساعدة لضحايا الزلزال.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى 3381 قتيلا و20426 ألف جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية “أفاد”، بينما أعلن المرصد السوري،اليوم الثلاثاء، أن 1597 قتيلا في سوريا حتى الآن جراء الزلزال