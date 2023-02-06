رئيس الوزراء العراقي يوجه برفع حالة الجاهزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 07:31 مساءً - وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين 6 فبراير، برفع حالة الجاهزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" السوداني أعرب عن عميق المواساة والتضامن مع ضحايا الزلزال الذي وقع فجر اليوم، مناطق في إقليم كردستان العراق وجنوب تركيا وشمال سوريا".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء قدم التعازي باسم العراق حكومة وشعباً لجميع ذوي الضحايا من كل الشعوب الشقيقة والصديقة التي أصابتها آثار الكارثة الإنسانية، ولأبناء شعبنا في إقليم كردستان".

وتابع، أن" السوداني وجه بشكل عاجل، بإرسال عدد من فرق الدفاع المدني، والفرق والمواد الطبية الطارئة والإسعاف الأولي، ومستلزمات الإيواء والإغاثة، فضلاً عن كميات من السلات الغذائية والوقود، للإسهام في تقديم يد العون للضحايا والمتضررين، كما وجه رئيس مجلس الوزراء برفع حالة الجاهزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية".