ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العمانيارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 13.5 نقطة وبنسبة 0.28 في المائة اليوم الإثنين، مغلقاً عند مستوى 4754.44 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4740.97 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت 992 ألفًا و858 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 43.2 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و748 ألفًا و631 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.165 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.67 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 109 آلاف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 11.02 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 138 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 13.92 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 29 ألف ريال عُماني وبنسبة 2.90 في المائة.