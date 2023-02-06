الصين: مستعدون لإرسال مساعدات إنسانية إلى تركيا وسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 03:29 مساءً - قالت وكالة تابعة لمجلس الدولة الصيني معنية بتقديم المساعدات الخارجية، اليوم الإثنين، إن بكين مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا وسوريا اللتين ضربهما الزلزال.

وقال متحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي إن الصين تعبر عن تعازيها وقلقها بشأن الخسائر في الأرواح والممتلكات، وهي على اتصال بكل من تركيا وسوريا.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنها تنسق مع تركيا والشركاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد طبيعة المساعدات المطلوبة لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الساعات الأولى من صباح، اليوم الإثنين.

وأضاف أن المساعدات لسوريا، التي لا تربطها بألمانيا صلات رسمية، يمكن إرسالها عبر منظمات دولية غير حكومية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات ستعقد اجتماع أزمة في وقت لاحق اليوم الاثنين لوضع اللمسات النهائية على خطة إغاثة.

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنه تم نشر عشرة فرق للبحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا.