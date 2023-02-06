رئيس دولة الإمارات يعزي نظيره التركي في ضحايا الزلزال المدمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 01:36 مساءً - أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر خلاله عن خالص التعازي والمواساة للرئيس والشعب التركي وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد، سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد تضامن دولة الإمارات الكامل مع تركيا، ووقوفها إلى جانب أنقرة في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

من جانبه، عبر الرئي التركي عن خالص الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد لمشاعره الطيبة، داعيا الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها.

وكان الرئيس التركي قد قال في وقت سابق إن الزلزال الذي ضرب البلاد خلّف 912 قتيلا ونحو 5400 جريح، مؤكداً بالقول : “عمليات إنقاذ العالقين من تحت الأنقاض هي أولويتنا”.