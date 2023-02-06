الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على أريحا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 01:36 مساءً - أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر في أريحا، وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي إن “ارتكاب هذه الجريمة في أريحا يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ماضية في مسلسل الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

واعتبرت الرئاسة أن جريمة قوات الاحتلال في أريحا، تحد لكل الجهود الدولية التي بُذِلت خلال الأيام الماضية لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وجرائمه، يشجعه على ارتكاب المزيد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تصعيدها الخطير، وتجنيب المنطقة مزيدا من العنف والتوتر، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.