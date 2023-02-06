أكثر من 100 قتيل جراء الزلزال في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 09:31 صباحاً - قال التلفزيون الرسمي، إن زلزالا خلف أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين ودعا المواطنين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم.

وقال مسؤول صحي في محافظة حلب التي تضررت بشدة في سوريا لرويترز، إن بعض السكان ما زالوا تحت الأنقاض وإن الجرحى يتدفقون على المستشفيات على شكل موجات.

وقال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، إن زلزالا بقوة 7,8 درجات هز جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب الإثنين.

وقع الزلزال على عمق نحو 17,9 كلم.

فيما قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالا قوته 7.7 درجة هز وسط تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأضاف المركز، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.