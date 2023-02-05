الاستخبارات العسكرية: الإطاحة بـ 7 إرهابيين في أربع محافظات عراقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 07:31 مساءً - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، الإطاحة بـ 7 إرهابيين في محافظات بغداد والأنبار وكركوك ونينوى.

وذكرت المديرية في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعمليات نوعية وجهود استخبارية متميزة ودقيقة لشعب (استخبارات وأمن) الفرق الثامنة والعاشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات ذاتها وقد أسفرت عن إلقاء القبض على (7) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء تلكيف والموصل والرمادي بسيطرتي الأقواس والشهيد أوس وكركوك والدورة".

وأضافت، أنه "جرى تسليم المطلوبين إلى الجهات المعنية أصولياً".