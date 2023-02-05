بدء أعمال الدورة 111 للمجلـس الاقتصــادي والاجتماعــي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 02:27 مساءً - بدأت اليوم الأحد 5/2/2023 أعمال الدورة (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، باللجنة الاجتماعية للمجلس، وذلك بمقر الأمانة العامة، وأطلعت اللجنة على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي تضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، حيث ركزت على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتركيز على دعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة.

وصرحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه جاء في مقدمة جدول أعمال اللجنة الاجتماعية الإعداد والتحضير للدورة (32) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الخامسة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، والتنظيم الناجح لدولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، وغيرها من الموضوعات الاجتماعية التي تتعلق بحياة الإنسان العربي في حياته اليومية.

في ختام تصريحاتها، أوضحت أبو غزالة أنه من المنتظر أن يتم إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر عقده يوم 8 فبراير القادم، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري يوم 9 فبراير، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.