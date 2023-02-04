كويتيون ينظمون وقفة تضامنية مع حقوق الشعب الفلسطينى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 02:33 مساءً - نظم عدد من الكويتيين وقفة تضامنية دعت إليها رابطة شباب لأجل القدس، ومجموعة من التيارات والقوى السياسية، في ساحة الإرادة بالعاصمة الكويتية، اليوم السبت، تضامنا مع الفلسطينيين وحقوقهم، وفق "القبس".

وشدد نواب وناشطون وممثلون لقوى سياسية، على الرفض القاطع لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبين بتحرك دولي لوقف الانتهاكات المتواصلة والاعتداء على الأشقاء الأبرياء.

وأكد المتحدثون في الوقفة الاحتجاجية، أن الشعب الكويتي عصي على التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، لافتين إلى أن القضية الفلسطينية في قلب الكويت، ولفتوا إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني واجب وطني وإنساني والتزام راسخ من الكويتيين منذ الأزل.

وذكروا أن الشعب الفلسطيني يجب أن يلقى الدعم ماديا ومعنويا، والقضية الفلسطينية لا تضعف وهي قوية بصمود الشعوب العربية والقدرة على المقاومة، وأشاروا إلى أن التوافق الشعبي والموقف الرسمي منسجمان بتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق والرفض القاطع لجرائم الكيان الصهيوني.

ورفع المشاركون في الوقفة صور شهداء جنين الذين، منددين بالعدوان الصهيوني المتواصل بينما المجتمع الدولي يتفرج.