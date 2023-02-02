وزير داخلية لبنان: الوضع الأمنى فى البلاد متماسك ونستعد للانتخابات النيابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:27 مساءً - قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضى بسام مولوى، إن الوضع الأمنى فى البلاد لا يزال متماسكًا وسيبقى متماسكًا بهمة القوى الأمنية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التحضيرات للانتخابات البلدية وفقا للقانون.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقاءه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بحثا خلاله الأوضاع العامة في البلاد ومستجدات الوضع الأمني وتحضيرات وزارة الداخلية للإنتخابات البلدية والاختيارية المقررة في مايو المقبل.

وأضاف مولوي أنه وضع رئيس مجلس النواب في كافة أجواء العمل بوزارة الداخلية والوضع الأمني والجهود المبذولة لتسهيل أمور المواطنين وللحفاظ على الوضع الأمني وللحفاظ على تماسك البلد بهذه الظروف الصعبة.