السعودية تعلن تدشين أول حافلة ركاب كهربائية فى المملكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:27 مساءً - دشنت الهيئة العامة للنقل فى السعودية أول حافلة ركاب كهربائية فى المملكة والتى ستقدم خدماتها لسكان محافظة جدة ضمن مسارات النقل العام، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وفى التفاصيل، دشّن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رميح بن محمد الرميح، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ورئيس الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" خالد الحقيل، أول حافلة نقل عام كهربائية فى المملكة بجدة اليوم، والتي ستقدم خدماتها لسكان المحافظة ضمن مسارات النقل العام التي تشغلها شركة "سابتكو"، وإطلاق وتشغيل النماذج الحديثة لحافلات نقل الركاب الكهربائية.