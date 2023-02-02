الأردن يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس تماشياً مع مجلس الاحتياطى الأمريكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:27 مساءً - أعلن التلفزيون الأردنى، اليوم الخميس، أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة الرئيسى 25 نقطة أساس اعتباراً من الخامس من فبراير تماشياً مع قرارمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إذ إن الدينار الأردنى مرتبط بالدولار بحسب وكالة أنباء الأردن.

ويوم أمس، أعلنت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى (البنك المركزى)، زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لترتفع إلى نطاق بين 4.50 و4.75 بالمئة، لتوافق بذلك توقعات المحللين.

وقال الفيدرالي في بيان: إن "المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج".