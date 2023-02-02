ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الايطالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 04:27 مساءً - استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ٢ الجاري، وفد من مجلس الشيوخ الايطالي برئاسة السيدة ستيفانيا كراكسي رئيسة لجنة الدفاع والشئون الخارجية بالمجلس والذي يقوم حاليا بزيارة الى القاهرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام بأن أبو الغيط رحب بزيارة بالوفد الايطالي لمقر الجامعة، مشيراً إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة بين المنطقة العربية وايطاليا وذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات، مستعرضا العلاقات المتميزة القائمة بينهما حالياً على المستوى الرسمي والشعبي وآليات التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واضاف رشدي أن الوفد اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا، في حين استعرضت رئيسة الوفد رؤية بلادها تجاه عدد من القضايا الدولية والاقليمية، مشيدة بعلاقات ايطالياةبالدول العربية، ومؤكدةً على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة وحرصهم على توسيع رقعة التعاون السياسي والاقتصادي مع الجانب العربي