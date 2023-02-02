ولى العهد السعودى ووزيرة خارجية فرنسا يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 11:24 صباحاً - بحث ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

يذكر أن ولى العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطلق ديسمبر الماضى، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي، لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

وأكد ولي العهد - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وقال الأمير محمد بن سلمان "إنه لدى المملكة عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ارتكزت على أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها، وتحقيقاً لهذه الركائز، فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم وذلك من خلال أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.