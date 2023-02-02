لبنان: انهيار الليرة أمام الدولار

لبنان: انهيار الليرة أمام الدولارشهدت الليرة اللبنانية انهيارا كبيرا، يوم الأربعاء، سواء على المنصة الرسمية أو في السوق غير الرسمية، وذلك بالتزامن مع أول أيام العمل بقرار تخفيض سعر الصرف الرسمى فى البنوك بقيمة تناهز الـ 90 % من السعر المعمول به على مدار 25 عاما، ونتج عن ذلك زيادة كبيرة فى أسعار الوقود كافة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.

وأعلن مصرف لبنان المركزى أن حجم التداول على المنصة الرسمية لهذا اليوم بلغ 25 مليون دولار أمريكى بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وذلك بارتفاع قدره 4 آلاف ليرة دفعة واحدة عن معدل سعر الصرف أمس والذى بلغ 38 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو السعر المعتمد منذ 27 ديسمبر الماضى حين تقرر آنذاك تخفيض سعر الليرة على المنصة الرسمية من 31200 ليرة للدولار الواحد.

وفي السوق غير الرسمية، وصل سعر الصرف 63500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وهو أدنى مستوى لليرة اللبنانية على الإطلاق بعدما كان متوسط سعر الصرف في مستهل تعاملات اليوم يتراوح ما بين 57500 ليرة للدولار و59000 ليرة.

وأدى الانهيار الجديد فى سعر صرف السوق غير الرسمية إلى رفع أسعار كافة أنواع الوقود فى البلاد بشكل ملحوظ في جدول تسعير صدر مساء اليوم لاعتماد تسعير الوقود على سعر صرف السوق الموازية، حيث زاد سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان بقيمة 78 ألف ليرة لتصل إلى مليون و160 ألف ليرة لبنانية، كما زاد سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بقيمة 79 ألف ليرة لتسجل 1186000 ليرة لبنانية. وارتفع سعر صفيحة المازوت بقيمة 79 ألف ليرة لتسجل 1197000 ليرة، كما بلغ سعر قارورة الغاز للاستخدام المنزلي 734 ألف ليرة لبنانية بزيادة قدرها 49 ألف ليرة.

وكان مصرف لبنان قد بدأ من اليوم توحيد سعر الصرف الرسمي المعتمد فى كافة البنوك ليصبح 15000 ليرة لبنانية للدولار بدلا من 1507 ليرات وهو السعر المعمول به منذ قرابة 25 عاما، وبالتالى بات سعر صرف السحب من الحسابات الدولارية وسعر الدولار الجمركى وأسعار كافة المعاملات الرسمية مع مؤسسات الدولة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الجديد.

