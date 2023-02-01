حفل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 04:27 مساءً - استضاف مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صباح يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 الحفل الختامي لتوزيع جوائز "قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية" في نسختها الرابعة والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع بالتعاون مع "مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية" بالمملكة العربية السعودية وبرعاية جامعة الدول العربية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد من أجل المتوسط والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

وأكدت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها بالنيابة عنها المستشار خميس البوزيدي، المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني، على المكانة الهامة للقلادة وتفردها بين جوائز العمل التطوعي خصوصاً مع توسعها للعالمية حيث سجلت مشاركة 200 مشروع تطوعي من مختلف دول العالم في الدورة الحالية.

وأوضحت بأنه إيماناً من جامعة الدول العربية بأهمية تعزيز العمل التطوعي العربي وتنسيق جهود الدول الأعضاء في مجال نشر ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وقد تم إطلاق الإطار الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم 2030 في شهر أغسطس 2022 ، كما أقر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب "الإستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي"، والتي تمّ إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتطوع وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم عملية التطوع في المنطقة العربية وتعزيز دور المتطوعين أفراداً ومؤسسات، وإعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذا العمل بالشكل المطلوب، بما يتيح المساهمة في رفع التحديات التنموية التي تشهدها الدول العربية.

كما أكدت معالي الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، أهمية العمل التطوعي وحرص الحكومة المصرية على تحقيق اقصى الاستفادة من قصص نجاح المتطوعين وابداعاتهم التي تساهم في تحقيق أكبر منفعة مجتمعية وتساهم في إنجاح مسيرة الجمهورية الجديدة بعلمهم وثقافتهم وقدراتهم المتعددة.

ومن جانبه أوضح الأستاذ حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، حرص القائمين على "قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل الأعمال التطوعية" على أن تكون جائزة عالمية بهدف نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهماتها في المشاريع التطوعية لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف دول العالم وعلى كافة الأصعدة، كما أعلن بالمناسبة إطلاق وسام العطاء الدولي لتكريم القيادات أصحاب العطاء والايادي البيضاء المساهمين في صناعة إنجازات تنموية وتطوعية، اعترافاً وتقديراً لدورهم البارز في خدمة العمل التطوعي والتنموي على المستوى الدولي.

ومن جهته أعرب الدكتور عبد الرحمن الدوسري، ممثل الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للتنمية الإنسانية، عن سعادته بتكريم الفائزين بالقلادة والذين ابتكروا مشاريع ساهمت في خدمة المجتمعات في شتى المجالات مؤكداً أن هذه الفعالية تعد منصة عالمية رائدة لتعزيز ممارسات التطوير والابتكار لدى المشاركين، وتحفيزهم على الاستفادة من التجارب الناجحة والنهوض بأداء الاعمال التطوعية على المستوى العالمي ودفع هذا الأداء من أجل إحداث اثاراً إيجابية على المجتمعات المستهدفة.

والجدير بالذكر أن الحفل قد شهد تكريم 12 مشروعاً تطوعياً من 11 دولة ساهمت هذه المشاريع في خدمة مجتمعاتها في مجالات مختلفة تعزيزا للابتكار وتطوير العمل التطوعي والإنساني.