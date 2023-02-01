القيادة الفلسطينية تجتمع الجمعة لبحث سبل الرد على التصعيد الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 10:25 صباحاً - تجتمع القيادة الفلسطينية، الجمعة، لبحث سبل الرد على استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة تدعو لاجتماع مساء الجمعة القادم لبحث سبل الرد على استمرار مسلسل التصعيد الاحتلالي.

وأكد الشيخ أن حكومة الاحتلال ترتكب مجزرة هدم بيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية استمرارا لسياسة التهجير والأبارتهايد.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه المجزرة.

وأمس الثلاثاء، عم إضراب شامل بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة احتجاجا على تصاعد هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين في القدس.

وقادت الإضراب عشائر عرب السواحرة إلى جانب الحراك الشبابي في جبل المكبر، وقد أكدت أنها ستتعامل بحزم وقوة مع كل من يخالف الإضراب، مضيفة في بيان: “لن نكون لقمة سائغة للاحتلال وأعوانه وسوف نتصدى بصدورنا العارية لجرافاته وآلياته”.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يجابه فيها أهالي جبل المكبر الهدم، حيث أصدرت عشائر عرب السواحرة في مارس/آذار عام 2022 ميثاقا ملزما لأبنائها يقضي برفض الهدم الذاتي، وفعلا التزم الأهالي بالميثاق ولم يهدم أحد من أبناء العشائر بيته بنفسه في جبل المكبر، كما خاضوا العام الماضي احتجاجات في محيط بلدية الاحتلال في القدس ضد قرارات هدم بيوتهم.

ويثق المقدسيون، وخصوصا أهالي جبل المكبر، بنجاح الإضراب الحالي، بعد أشهر من نجاح إضراب سابق في سبتمبر/أيلول 2022 قادته لجنة أولياء أمور طلبة المدراس في جبل المكبر ضد حرمان بلدية الاحتلال 600 طالب من المواصلات، وتكلل الإضراب بعد 3 أيام باستجابة البلدية لمطالبهم.

ويعيش نحو 23 ألف مقدسي على مساحة 5021 دونما (الدونم= ألف متر مربع) من أراضي بلدة جبل المكبر التي نالت، إلى جانب بلدة سلوان، الحصة الأكبر من قرارات الهدم، كان آخرها منشأة تجارية أمس، ومنزلا للمواطن محمد راتب مطر أول أمس، كما هددت بلدية الاحتلال منذ بداية العام الجاري نحو 100 منزل في البلدة.

وتطل البلدة على المسجد الأقصى من الجنوب، حيث يرتفع الجبل أكثر من 700 فوق سطح البحر. وشرع الاحتلال عام 1967 في البناء تدريجيا فوق أراضي جبل المكبر، فبنى مستوطنات أبرزها “نوف تسيون” و”أرمون هنتسيف”.

كما أقرت بلدية الاحتلال بنهاية العام الماضي مخططا لبناء 100 وحدة سكنية و275 غرفة فندقية في مستوطنة نوف تسيون عند مدخل بلدة جبل المكبر، لتوسيعها وربطها بمستوطنة أرمون هنتسيف، إلى جانب موافقة البلدية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على مخطط بناء مركز لشرطة الاحتلال فوق تلة الترمس في جبل المكبر.