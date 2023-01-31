وزير الدفاع اليمني: الاعتداءات الحوثية خطر حقيقي على خطوط إمداد الطاقة العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 06:29 مساءً - أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري أن اعتداءات ميليشيا الحوثي على المنشآت الحيوية تمثل خطرا حقيقيا على خطوط إمداد الطاقة العالمية وتهديدا للاستقرار العالمي، إضافة إلى آثارها المدمرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فينالس، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة ميليشيا الحوثي التي تشكل خطرا على اليمن والمنطقة والعالم.

وقال الداعري، إن ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا يمكن لمشروعها أن يعيش في ظل السلام العادل، لذلك فهي تنكث كل العهود والمواثيق رغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن هزيمة الميليشيات الحوثية هو أقرب الطرق لعودة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام الشامل والعادل.

من جانبهم.. أعرب روساء البعثات الأوروبية عن استنكارهم للانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، داعين إلى انخراطهم في المفاوضات التي يقوم بها المبعوث الأممي للوصول إلى السلام الشامل.