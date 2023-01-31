مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاضأنهى مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم الثلاثاء عند مستوى 4703.38 نقطة، منخفضا بـ 46.9 نقطة، وبنسبة 0.99 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4750.26 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونا و632 ألفا و512 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 35.1 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت مليونا و208 آلاف و765 ريالا عمانيا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية أن التقرير الصادر عن بورصة مسقط أشار إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.299 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.53 مليار ريال عماني.